Non esiste un posto al mondo, a Strade Blu Live arriva Maurizio Carucci (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La seconda stagione di Strade Blu Live prosegue il suo viaggio da Nerolidio a Como cavalcando ancora le onde letterarie di Wlliam Least Heat-Moon. La rassegna, ideata da Maurizio Pratelli e Luca Castelli, si basa sempre sull’idea di offrire nuove storie da condividere. In questa occasione la Quicomo.it - Non esiste un posto al mondo, a Strade Blu Live arriva Maurizio Carucci Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La seconda stagione diBluprosegue il suo viaggio da Nerolidio a Como cavalcando ancora le onde letterarie di Wlliam Least Heat-Moon. La rassegna, ideata daPratelli e Luca Castelli, si basa sempre sull’idea di offrire nuove storie da condividere. In questa occasione la

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Non esiste un posto al mondo, a Strade Blu Live arriva Maurizio Carucci - La seconda stagione di Strade Blu Live prosegue il suo viaggio da Nerolidio a Como cavalcando ancora le onde letterarie di Wlliam Least Heat-Moon. La rassegna, ideata da Maurizio Pratelli e Luca Caste ... (quicomo.it)

Migranti, nasce l'alleanza tra la Ong di Casarini e Flai Cgil: "Scelta per restare umani" - La Federazione Lavoratori Agro Industria della Cgil e Mediterranea Saving Humans insieme per un nuova alleanza: "Ci sosteniamo di fronte alla fortezza Europa che chiude sempre i propri confini" ... (ilgiornale.it)

Cantieri spaziali: «Un progetto per il recupero dei rifiuti sulle navicelle in orbita e sulle navi in mare» - Imperia – Dai cantieri di Imperia alle missioni su Marte. In un futuro, magari non troppo lontano. La tecnologia del mare viene messa a servizio di quella usata nello spazio. Per arrivare a ridurre i ... (ilsecoloxix.it)