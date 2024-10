Musumeci rallenta sull’Autonomia: “La Protezione civile è un sistema integrato” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In un confronto con il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, Musumeci ha suggerito di procedere con cautela L'articolo Musumeci rallenta sull’Autonomia: “La Protezione civile è un sistema integrato” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Musumeci rallenta sull’Autonomia: “La Protezione civile è un sistema integrato” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In un confronto con il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia,ha suggerito di procedere con cautela L'articolo: “Laè un” proviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Iv non partecipa alle elezioni in Liguria, dà liberta di voto - (ANSA) - ROMA, 27 SET - "Italia Viva non parteciperà alle elezioni regionali liguri, lasciando ai propri elettori e militanti la piena libertà di voto avendo a cuore sempre e solo il futuro della Ligu ... (altoadige.it)

Libano, '25 persone uccise oggi nei raid' - Prima la mano sul cuore, poi un bacio al cielo: così Jannik Sinner ha concluso il match a Pechino contro Nicolas Jarry, dedicando la vittoria alla zia Margith, venuta a mancare pochi giorni fa. Propri ... (altoadige.it)

Americano di 72 anni processato a Mosca come mercenario - Un cittadino americano di 72 anni, Stephen Hubbard, è comparso oggi davanti a una Corte di Mosca per essere processato con l'accusa di avere combattuto come mercenario con le forze ucraine. Lo ... (ansa.it)