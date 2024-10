Masters 1000 Shanghai 2024: Sinner stende Shelton in due set e vola ai quarti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jannik Sinner accede ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai 2024. Il numero uno al mondo ha superato brillantemente l’ostacolo Ben Shelton con il punteggio di 6-4 7-6(1) in un’ora e 28 minuti di gioco, nel match che ha aperto il programma odierno sul cemento della metropoli cinese, oggi finalmente soleggiata dopo un paio di giorni di pioggia che hanno complicato e non poco il programma. Gara intelligente di Jannik, che nel primo set ha sfruttato le prime chance concesse dal suo avversario per trovare il break, mentre nel secondo ha dominato il tie break lasciando le briciole all’americano. L’azzurro attende ora ai quarti di finale il vincente del match tra Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jannikaccede aidi finale deldi. Il numero uno al mondo ha superato brillantemente l’ostacolo Bencon il punteggio di 6-4 7-6(1) in un’ora e 28 minuti di gioco, nel match che ha aperto il programma odierno sul cemento della metropoli cinese, oggi finalmente soleggiata dopo un paio di giorni di pioggia che hanno complicato e non poco il programma. Gara intelligente di Jannik, che nel primo set ha sfruttato le prime chance concesse dal suo avversario per trovare il break, mentre nel secondo ha dominato il tie break lasciando le briciole all’americano. L’azzurro attende ora aidi finale il vincente del match tra Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev.

