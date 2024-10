Manovra: Fratoianni, 'Meloni mette toppa ma propaganda non copre realtà' (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Non c'è dubbio che la presidente del consiglio Meloni sia una politica esperta: è per questo che sta cercando di mettere una toppa alle misure del governo fatte di tagli e di nuove balzelli. Ma c'è davvero un limite a tutto perché la propaganda puó far ben poco rispetto alla realtà: i cittadini italiani dovranno nei prossimi mesi fare i conti con gli effetti dei tagli ai bilanci e ai servizi dei comuni, con le accise aumentate, con meno sgravi fiscali, con sanità e scuola pubbliche allo stremo". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs Liberoquotidiano.it - Manovra: Fratoianni, 'Meloni mette toppa ma propaganda non copre realtà' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Non c'è dubbio che la presidente del consigliosia una politica esperta: è per questo che sta cercando dire unaalle misure del governo fatte di tagli e di nuove balzelli. Ma c'è davvero un limite a tutto perché lapuó far ben poco rispetto alla: i cittadini italiani dovranno nei prossimi mesi fare i conti con gli effetti dei tagli ai bilanci e ai servizi dei comuni, con le accise aumentate, con meno sgravi fiscali, con sanità e scuola pubbliche allo stremo". Lo afferma Nicoladi Avs

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

**Consulta : opposizioni stoppano Meloni - Conte 'nessuna trattativa'** - "Non c'è stato nessun negoziato, nessun tentativo di trattativa", la reazione di Conte. "Se esiste una maggioranza qualificata per questo voto - rimarca Schlein - è proprio perché la Costituzione prevede un dialogo tra maggioranza e opposizione. Le tensioni che attraversano il campo progressista hanno una rappresentazione plastica in Transatlantico: stamattina nessun capanello tra i leader, ... (Liberoquotidiano.it)

Con le destre l’Italia frana. Il governo Meloni stoppa il boom del Pil - A renderlo noto è l’Istat in base alla revisione generale dei Conti economici nazionali. Per il 2022 il livello del Pil risulta rivisto verso l’alto di 34. Il governo Meloni stoppa il boom del Pil sembra essere il primo su LA NOTIZIA. 001 milioni di euro correnti, con una revisione al rialzo di 42. (Lanotiziagiornale.it)

**Giustizia : Meloni - ‘riforma non per controllo magistratura ma per stoppare giogo correnti’** - L'articolo **Giustizia: Meloni, ‘riforma non per controllo magistratura ma per stoppare giogo correnti’** sembra essere il primo su CalcioWeb. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all’Assemblea di Confindustria 2024. Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Dicono che vogliamo fare la riforma della giustizia per controllare la magistratura, solo che invece noi togliamo il potere ... (Calcioweb.eu)