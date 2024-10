“L’Ultimo azzardo”, il nuovo podcast RaiPlay Sound sulla ludopatia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un viaggio di consapevolezza e prevenzione, per comprendere i meccanismi e le insidie del gioco d’azzardo dal 17 ottobre Esce il 17 ottobre il nuovo podcast original RaiPlay Sound dal titolo “L’Ultimo azzardo”, che indaga la ludopatia attraverso un viaggio di consapevolezza e prevenzione, per comprendere i meccanismi e le insidie del gioco d’azzardo e per conoscere le storie di chi ha combattuto e continua a combattere questa battaglia. Il podcast di Matteo Cavezzali e Gianni Gozzoli nasce da un progetto di AUSL Romagna realizzato con il contributo e la collaborazione delle Unità operative Dipendenze Patologiche di Forlì-Cesena, Ravenna, Faenza e Lugo per il Piano di prevenzione e contrasto del gioco d’azzardo. Sei puntate con interventi di esperti, professionisti nello studio della ludopatia, medici, testimonianze dirette. Lopinionista.it - “L’Ultimo azzardo”, il nuovo podcast RaiPlay Sound sulla ludopatia Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un viaggio di consapevolezza e prevenzione, per comprendere i meccanismi e le insidie del gioco d’dal 17 ottobre Esce il 17 ottobre iloriginaldal titolo “”, che indaga laattraverso un viaggio di consapevolezza e prevenzione, per comprendere i meccanismi e le insidie del gioco d’e per conoscere le storie di chi ha combattuto e continua a combattere questa battaglia. Ildi Matteo Cavezzali e Gianni Gozzoli nasce da un progetto di AUSL Romagna realizzato con il contributo e la collaborazione delle Unità operative Dipendenze Patologiche di Forlì-Cesena, Ravenna, Faenza e Lugo per il Piano di prevenzione e contrasto del gioco d’. Sei puntate con interventi di esperti, professionisti nello studio della, medici, testimonianze dirette.

