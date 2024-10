Oasport.it - LIVE Sinner-Shelton 1-2, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: ancora nessun punto in risposta

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Servizio e diritto di, in rete il passante di diritto di. 40-0un servizio vincente di. 30-0 Primo scambio piuttosto lungo: lo vince l’americano martellando con il diritto. 15-0batte vincente con traiettoria esterna,può solo toccare la palla. 1-1una buona seconda di. Sin qui non abbiamo visto punti in. 40-0 Lunga ladi rovescio dello statunitense sulla seconda dell’azzurro. 30-0 Prima vincente al centro di. 15-0 Lungo il diritto di un iper-aggressivo. 0-1 E prima vincente esterna. Partenza a razzo dell’americano. 40-0 Prima vincente al centro. 30-0a rete, largo il passante di rovescio lungolinea dell’italiano. 15-0 Subito un ace al centro. 6.40 Si comincia conin battuta. 6.