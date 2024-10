Lecco, mattinata di delirio sulla Statale 36: allagamenti, incidenti e strade chiuse (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lecco, 9 ottobre 2024 - Mercoledì mattina da delirio in Statale 36. Una tempesta perfetta si è abbattuta questa mattina sulla Statale del Lago di Como e dello Spluga: tra allagamenti, incidenti, traffico intenso e chiusure, la circolazione è paralizzata all'altezza di Lecco e nell'hinterland del capoluogo. La situazione è da bollino nero soprattutto in ingresso verso Lecco e in direzione nord. Si registrano code nel traforo del Barro, sul Terzo ponte Alessandro Manzoni e nel tunnel dell'Attraversamento. I disagi si stanno propagando a macchia d'olio pure nelle strade limitrofe e di accesso alla Superstada, come la ex 36 a Pescate. Ilgiorno.it - Lecco, mattinata di delirio sulla Statale 36: allagamenti, incidenti e strade chiuse Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 - Mercoledì mattina dain36. Una tempesta perfetta si è abbattuta questa mattinadel Lago di Como e dello Spluga: tra, traffico intenso e chiusure, la circolazione è paralizzata all'altezza die nell'hinterland del capoluogo. La situazione è da bollino nero soprattutto in ingresso versoe in direzione nord. Si registrano code nel traforo del Barro, sul Terzo ponte Alessandro Manzoni e nel tunnel dell'Attraversamento. I disagi si stanno propagando a macchia d'olio pure nellelimitrofe e di accesso alla Superstada, come la ex 36 a Pescate.

