L’autunno triste di Ferrara Per licenziare basta una mail

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tira nuovamente una bruttissima aria nel mondo del lavoro ferrarese dove nel giro di appena 48 ore, due aziende metalmeccaniche hanno annunciato l’esubero di 557 persone. La Regal Rexnord (ex Tollok) di Masi Torello, 77, e subito dopo la Berco di Copparo, 480 (più altri 70 colleghi dell’altro stabilimento di Castelfranco Veneto). Insomma, se non siamo davanti a una potenziale carneficina, poco ci manca. E a generare rabbia su rabbia di chi rischia di restare a casa dopo anni di sudore e fatiche, è il modus scelto nella comunicazione di tali decisioni. Già, perché la ’Regal’, multinazionale americana che produce componenti per pale eoliche, ha informato i 77 operai tramite una sterile Pec. Produzione delocalizzata in India, addio stabilimento di Masi Torello – paese di nemmeno 2400 anime a venti minuti dalla città –, ma soprattutto addio posto di lavoro.