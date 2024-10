Formiche.net - La Russia ci ripensa. Ora lo yuan torna di moda tra le banche

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pioggia disulla. E pensare che, come raccontato da Formiche.net, la maggior parte delledella Federazione erano praticamente rimaste a secco di moneta cinese, facendo di fatto saltare l’asse monetario con Pechino. Come noto, infatti, da quando Mosca ha invaso l’Ucraina, Cina ehanno tentato di creare un connessione tra le rispettive valute nel tentativo, non certo riuscito, di scalzare il dollaro dal trono delle valute globali. Peccato che a un certo punto la benzina era finita e gli istituti dell’ex U erano rimasti praticamente senza riserve di moneta cinese. Per giunta, alla pronta richiesta di intervenire con nuova liquidità in, la Banca centrale europea aveva risposto con un secco niet. Ora però, sembra esserci stato unmento.