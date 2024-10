La rivelazione shock dell’autobiografia di Lisa Marie Presley | Michael Jackson era ancora vergine a 35 anni

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il libro From Here to the Great Unknown è uscito solo da una manciata di ore e già il mondo intero ne parla. Questo perché si trattadi, unica figlia di Elvise di sua moglie Priscilla, nonché ex moglie di. Un’autobiografia cominciata da lei ma conclusa dopo la sua morte, avvenuta nel gennaio dello scorso anno a 54in seguito a un arresto cardiaco causato da un’occlusione intestinale, dalla figlia Riley Keough, grazie ai nastri nei quali la madre si era appuntata diversi ricordi della propria vita. Una storia che dà nuovo lustro ad una donna, un’artista, oscurata dal più illustre cognome che sorte le potesse affibbiare, quello del re assoluto del rock.