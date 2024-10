Kvaratskhelia: “Sono felice di avere l’opportunità di lavorare con Conte” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) FIFA – Kvaratskhelia: “Sono felice di avere l’opportunità di lavorare con Conte. Con lui possiamo ottenere risultati” Le parole di Khvicha Kvaratskhelia, dopo la decisione L'articolo Kvaratskhelia: “Sono felice di avere l’opportunità di lavorare con Conte” proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Kvaratskhelia: “Sono felice di avere l’opportunità di lavorare con Conte” Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) FIFA –: “didicon. Con lui possiamo ottenere risultati” Le parole di Khvicha, dopo la decisione L'articolo: “didicon” proviene da ForzAzzurri.net.

Rinnovo Kvaratskhelia - Dgebuadze : “Gioca con uno stipendio al di sotto delle sue capacità - ma è felice di restare a Napoli” - Kakha Dgebuadze chiarisce la situazione contrattuale di Kvaratskhelia, le cifre del rinnovo e le possibilità di permanenza al Napoli. “In Georgia non abbiamo nuove informazioni, ma ci aspettiamo aggiornamenti a breve. . Khvicha Kvaratskhelia, attaccante georgiano del Napoli, continua a essere al centro dell’attenzione sia in Italia che in Georgia. (Napolipiu.com)