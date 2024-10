Keanu Reeves e Sandra Bullock, emozionante reunion per i 30 anni di Speed: è in arrivo un terzo capitolo? (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Keanu Reeves e Sandra Bullock, protagonisti di Speed, celebrano il trentesimo anniversario del thriller a tutto gas. Le due star si sono riunite al regista Jan de Bont per una proiezione speciale del film, ricordando la loro esperienza sul set. Comingsoon.it - Keanu Reeves e Sandra Bullock, emozionante reunion per i 30 anni di Speed: è in arrivo un terzo capitolo? Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), protagonisti di, celebrano il trentesimoversario del thriller a tutto gas. Le due star si sono riunite al regista Jan de Bont per una proiezione speciale del film, ricordando la loro esperienza sul set.

Replicas : la spiegazione del finale del film con Keanu Reeves - Per l’attore di Matrix, inoltre, questo film non è stato affatto semplice da interpretare. La trama e il cast di Replicas Protagonista del film è il ricercatore biomedico William Foster che, insieme al collega Ed Whittle, è impegnato nel progetto di trasferire la mente di un soldato morto nel corpo di un androide dotato di capacità sovrumane. (Cinefilos.it)

No - Keanu Reeves non si è rifiutato di consegnare un premio a Whoopi Goldberg - Inoltre, non esiste alcun premio alla carriera istituito da un presunto «Comitato di produzione TV», di cui non esistono riscontri. Non ci sono notizie ufficiali e affidabili secondo cui Keanu Reeves non abbia voluto premiare Whoopi Goldberg, e nemmeno che l’ha descritta come una persona «non brava». (Facta.news)

Keanu Reeves sbanda e finisce fuori pista : ecco com’è stato il debutto dell’attore sulle auto da corsa - Ci siamo abituati a vederlo schivare proiettili al rallentatore o nei panni di un assassino in pensione. Sì, è questa la nuova vita di Keanu Reeves, che sabato, 5 ottobre, ha fatto il suo debutto alla Toyota GR Cup all’Indianapolis Motor Speedway, nelle corse Gran Turismo. Domenica prossima, poi, la seconda gara dell’evento. (Ilfattoquotidiano.it)