Oasport.it - Jock Clear e la stoccata alla Ferrari: “Leclerc è da titolo in F1, nel 2022 la squadra non era pronta”

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) È solo questione di macchina. A esserne convinto è, attuale perfomance coach di Charlesin. Il britannico, che vanta una lunga carriera come ingegnere di pista per Lewis Hamilton (dal 2013 al 2014), Michael Schumacher (dal 2011 al 2012), Nico Rosberg (nel 2010) e Jacques Villeneuve (dal 1996 al 2003), ritiene infatti che il pilota monegasco dellaabbia tutte le carte in regola per ambire al, ma una vettura veramente competitiva non l’ha mai avuta. Charles, attualmente terzo in classifica a -86 da Max Verstappen, ha fatto vedere dei lampi di classe tra Montecarlo e Monza, non potendo però disporre di una monoposto per lottare con l’olandese, come invece sta facendo la McLaren in quest’annata.ne ha parlato a F1 Nation e non è mancata anche una frecciatascuderia di Maranello.