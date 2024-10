“Israele prepara attacco sull’Iran”: oggi chiamata Biden-Netanyahu. “Usa vogliono dare limiti a Tel Aviv” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ottobre 2024 – Sembra che Israele sia pronto a vendicare la pioggia di missili iraniani dello scorso 1° ottobre: è prevista per oggi una telefonata tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente statunitense Joe Biden. Nel colloquio, i due leader dovrebbero discutere di un potenziale attacco di Tel Aviv a Teheran. Secondo quanto riportato dal Washington Post, al momento Washington non sarebbe informato su nessun eventuale piano israeliano. Una fonte diplomatica americana, ripresa da Axios, fa sapere che l’obiettivo di Biden sarà quello di “dare forma ai limiti della rappresaglia israeliana”. Intanto, mentre l’offensiva sul Libano continua, Netanyahu si è rivolto ai cittadini libanesi: “Riprendetevi il vostro paese, evitate le distruzioni e le sofferenze di Gaza”. Quotidiano.net - “Israele prepara attacco sull’Iran”: oggi chiamata Biden-Netanyahu. “Usa vogliono dare limiti a Tel Aviv” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ottobre 2024 – Sembra chesia pronto a vendicare la pia di missili iraniani dello scorso 1° ottobre: è prevista peruna telefonata tra il primo ministro israeliano Benjamine il presidente statunitense Joe. Nel colloquio, i due leader dovrebbero discutere di un potenzialedi Tela Teheran. Secondo quanto riportato dal Washington Post, al momento Washington non sarebbe informato su nessun eventuale piano israeliano. Una fonte diplomatica americana, ripresa da Axios, fa sapere che l’obiettivo disarà quello di “forma aidella rappresaglia israeliana”. Intanto, mentre l’offensiva sul Libano continua,si è rivolto ai cittadini libanesi: “Riprendetevi il vostro paese, evitate le distruzioni e le sofferenze di Gaza”.

