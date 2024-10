Inchiesta ultràs, Inzaghi in Questura (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 13.40 L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi è stato sentito come persona informata sui fatti nell'Inchiesta "Doppia curva" sulle tifoserie dei due club milanesi. Inzaghi è stato sentito in Questura sui rapporti con i capi ultràs e le presunte pressioni subite da uno dei capi curva, Ferdico, ora in carcere. Nelle misure disposte (16 in cella e 3 ai domiciliari) si legge che Ferdico avrebbe "esplicitamente chiesto" a Inzaghi di "intervenire con l'Inter o meglio direttamente col presidente Marotta, per ottenere 200 biglietti in più". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 13.40 L'allenatore dell'Inter Simoneè stato sentito come persona informata sui fatti nell'"Doppia curva" sulle tifoserie dei due club milanesi.è stato sentito insui rapporti con i capie le presunte pressioni subite da uno dei capi curva, Ferdico, ora in carcere. Nelle misure disposte (16 in cella e 3 ai domiciliari) si legge che Ferdico avrebbe "esplicitamente chiesto" adi "intervenire con l'Inter o meglio direttamente col presidente Marotta, per ottenere 200 biglietti in più".

