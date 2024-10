Incendio distrugge la batteria di una bici sul treno: linea ferroviaria ferma (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La batteria di una bici elettrica, a bordo di un treno, che va a fuoco. E l'Incendio che costringe il convoglio a fermarsi per far intervenire i vigili del fuoco. È successo poco prima delle 14 di martedì lungo la Milano-Torino, all'altezza della stazione Rho Fiera. Il treno coinvolto, il Milanotoday.it - Incendio distrugge la batteria di una bici sul treno: linea ferroviaria ferma Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ladi unaelettrica, a bordo di un, che va a fuoco. E l'che costringe il convoglio arsi per far intervenire i vigili del fuoco. È successo poco prima delle 14 di martedì lungo la Milano-Torino, all'altezza della stazione Rho Fiera. Ilcoinvolto, il

