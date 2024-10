In Inghilterra il calcio femminile ha raggiunto la parità con quello maschile: si lamenta per le troppe partite (The Athletic) (Di mercoledì 9 ottobre 2024) E’ iniziata la Champions League anche per il calcio femminile e le squadre inglesi presenti (Arsenal, Chelsea e Manchester City) cercheranno di dare filo da torcere all’infermabile Barcellona per portarsi a casa la coppa che in Inghilterra manca dal 2007. Con l’evoluzione del calcio femminile inglese, confermato anche dalla vittoria nell’ultimo Europeo nel 2022, com’è possibile che si faccia così fatica a oltrepassare le semifinali? The Athletic ha risposto così: i troppi impegni. quello che lamentano anche nel calcio maschile d’altronde. Ilnapolista.it - In Inghilterra il calcio femminile ha raggiunto la parità con quello maschile: si lamenta per le troppe partite (The Athletic) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) E’ iniziata la Champions League anche per ile le squadre inglesi presenti (Arsenal, Chelsea e Manchester City) cercheranno di dare filo da torcere all’infermabile Barcellona per portarsi a casa la coppa che inmanca dal 2007. Con l’evoluzione delinglese, confermato anche dalla vittoria nell’ultimo Europeo nel 2022, com’è possibile che si faccia così fatica a oltrepassare le semifinali? Theha risposto così: i troppi impegni.cheno anche neld’altronde.

