Il tronista Michele Longobardi svela i suoi due segreti: "Fobia e passione"

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Come è successo a molti altricolleghi, ancheè passato dall’essere corteggiatore a diventaredi Uomini e Donne. Il giovane napoletano in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv ha rivelato due, uno che ha a che fare con una suae l’altro invece legato al suo lato “passionale”. “? Prima di tutto ho unaparticolare. Soffro di tanato. Che è la paura di morire e anche di volare, mi auguro di trovare una compagna che mi aiuti a superare questa brutta. Poi? L’altro è che sono molto passionale, all’inizio posso sembrare un po’ calmo e schivo, ma quando gli piace una ragazza divento dolce e cucciolone. Diciamo che ho il bacio facile, sono un vero baciatore seriale. Mi piace stuzzicare anche la persona che sta al mio fianco. Deve saper stare al gioco: questa è la cosa più importante. Altrimenti non fa per me.