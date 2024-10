Il sindaco di Roma risponde all’appello di Macron su Emily in Paris: “A Roma sta benissimo, scelga lei” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, ha voluto rispondere all'appello del presidente francese Emmanuel Macron, che chiedeva di lasciare la serie tv Emily in Paris a Roma: "A Roma sta benissimo". Nell'ultima stagione, alcuni episodi erano ambientati nella Capitale. Fanpage.it - Il sindaco di Roma risponde all’appello di Macron su Emily in Paris: “A Roma sta benissimo, scelga lei” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roberto Gualtieri,di, ha volutore all'appello del presidente francese Emmanuel, che chiedeva di lasciare la serie tvin: "Asta". Nell'ultima stagione, alcuni episodi erano ambientati nella Capitale.

