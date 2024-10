I tesori nascosti si svelano con le Giornate Fai (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati, Villa Spada a Treia, il monastero di Santa Chiara e il convento di Renacavata a Camerino, la chiesa di Santa Chiara e l’Istituto Bambin Gesù a San Severino spalancheranno le porte nel fine settimana per le Giornate Fai d’Autunno, a cura del Fondo per l’ambiente italiano. A Treia viaggio tra storia e bellezza a Villa La Quiete (Villa Spada): visite guidate, con ingresso libero, sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Sarà possibile visitare anche la mostra fotografica di Lucia Bottegoni, "Scatti urbex", allestita nella "Casa del custode". Sabato e domenica il monastero di Santa Chiara e il convento di Renacavata, entrambi a Camerino, saranno eccezionalmente aperti alle visite. Ilrestodelcarlino.it - I tesori nascosti si svelano con le Giornate Fai Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati, Villa Spada a Treia, il monastero di Santa Chiara e il convento di Renacavata a Camerino, la chiesa di Santa Chiara e l’Istituto Bambin Gesù a San Severino spalancheranno le porte nel fine settimana per leFai d’Autunno, a cura del Fondo per l’ambiente italiano. A Treia viaggio tra storia e bellezza a Villa La Quiete (Villa Spada): visite guidate, con ingresso libero, sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Sarà possibile visitare anche la mostra fotografica di Lucia Bottegoni, "Scatti urbex", allestita nella "Casa del custode". Sabato e domenica il monastero di Santa Chiara e il convento di Renacavata, entrambi a Camerino, saranno eccezionalmente aperti alle visite.

