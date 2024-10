Hezbollah rivendica razzi a Kiryat Shmona,'Idf nel mirino' (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Hezbollah rivendica il lancio di razzi che ha ucciso un uomo e una donna a Kiryat Shmona, nel nord di Israele, affermando di aver preso di mira un "raduno di forze israeliane nemiche" nella città di confine. Lo riferiscono media israeliani affermando tuttavia che le vittime erano una coppia a passeggio con i loro cani. Quotidiano.net - Hezbollah rivendica razzi a Kiryat Shmona,'Idf nel mirino' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024)il lancio diche ha ucciso un uomo e una donna a, nel nord di Israele, affermando di aver preso di mira un "raduno di forze israeliane nemiche" nella città di confine. Lo riferiscono media israeliani affermando tuttavia che le vittime erano una coppia a passeggio con i loro cani.

