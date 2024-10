Giovani, Servizio civile universale: domande record per il bando Amesci (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Cresce l’attenzione per il Servizio civile: domande record di Giovani all’ultimo bando emanato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale. Lo scorso 3 ottobre si sono chiusi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai progetti della Fondazione Amesci in materia ambientale e di educazione e promozione culturale. Sono stati 336 i Giovani che hanno presentato domanda di partecipazione per 42 posti, con una media di 8 domande per ogni posto disponibile, scegliendo di impegnarsi nella realizzazione di attività di interesse generale in favore delle comunità locali, in particolare nella tutela e nella valorizzazione della biodiversità e dello sviluppo sostenibile. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Cresce l’attenzione per ildiall’ultimoemanato dal Dipartimento per le Politicheli e il. Lo scorso 3 ottobre si sono chiusi i termini per la presentazione delledi partecipazione ai progetti della Fondazionein materia ambientale e di educazione e promozione culturale. Sono stati 336 iche hanno presentato domanda di partecipazione per 42 posti, con una media di 8per ogni posto disponibile, scegliendo di impegnarsi nella realizzazione di attività di interesse generale in favore delle comunità locali, in particolare nella tutela e nella valorizzazione della biodiversità e dello sviluppo sostenibile.

