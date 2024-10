Sport.quotidiano.net - Freeman e Sabatini sbloccano la Fortitudo Bologna: Orzinuovi va ko

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – Riedizione della finale di Supercoppa di due settimane fa controe première casalinga fra luci e ombre per la Effe scudata di coach Cagnardi (recupero della seconda giornata di A2 posticipata per la concomitanza di Liverpool-), che sblocca con fatica il proprio ruolino di marcia in campionato, dopo le sconfitte di Milano e Rimini, e si sgrava per qualche ora in vista della trasferta di sabato sera a Cremona. Sono subito Guariglia ea prendersi il proscenio del ‘Madison’ in avvio di partita, con entrambe le difese molto permissive e un andamento di sostanziale parità.