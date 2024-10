Francia, Deschamps: “Israele? Solo una partita di calcio. Thuram ha un fastidio alla caviglia” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Israele? Dobbiamo fare in modo che rimanga una partita di calcio, perché lo è. C’è un contesto molto teso. Questa è purtroppo una realtà”. Lo ha detto il ct della Francia, Didier Deschamps, in conferenza stampa alla vigilia del match contro Israele: “Marcus Thuram si allenerà a parte perché ha ancora fastidio alla caviglia. E’ in dubbio”, ha sottolineato parlando dell’attaccante dell’Inter. E sull’assenza forzata da parte di Mbappé, infortunato e dunque non selezionato da Deschamps secondo la FFF ma regolarmente convocato da Ancelotti col Real Madrid: “Se Mbappé assente può rompere i rapporti col Real Madrid e creare un precedente? E’ fattuale. I datori di lavoro dei giocatori sono i club. Il potere dei club non è diminuito. In ogni momento, l’interesse delle selezioni e dei club può essere comune, tranne che in un momento. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “? Dobbiamo fare in modo che rimanga unadi, perché lo è. C’è un contesto molto teso. Questa è purtroppo una realtà”. Lo ha detto il ct della, Didier, in conferenza stampavigilia del match contro: “Marcussi allenerà a parte perché ha ancora. E’ in dubbio”, ha sottolineato parlando dell’attaccante dell’Inter. E sull’assenza forzata da parte di Mbappé, infortunato e dunque non selezionato dasecondo la FFF ma regolarmente convocato da Ancelotti col Real Madrid: “Se Mbappé assente può rompere i rapporti col Real Madrid e creare un precedente? E’ fattuale. I datori di lavoro dei giocatori sono i club. Il potere dei club non è diminuito. In ogni momento, l’interesse delle selezioni e dei club può essere comune, tranne che in un momento.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Francia - Deschamps assegna la fascia da capitano a Tchouaméni. Maignan non l’ha presa bene (L’Equipe) - Domani sera in campo Israele-Francia, partita di Nations League. Didier Deschamps probabilmente darà spiegazioni in conferenza stampa questo mercoledì. Scrive l’Equipe: “Un leader taciturno ma carismatico che, a prescindere dallo status, non nasconde le sue convinzioni né le sue impressioni. Infatti non ci sarà Mbappé, rimasto a Madrid per un presunto infortunio. (Ilnapolista.it)

Lazio - Guendouzi strega Deschamps : la scelta del CT della Francia contro l’Israele sul centrocampista biancoceleste - com, il giocatore […]. Secondo l’edizione francese di Goal. Il calciatore di Baroni è stato convocato dal commissario tecnico della Francia per le gare di Nations League Mattéo Guendouzi, centrocampista della Lazio, è tra i giocatori più in forma dei biancocelesti e quesot ha portato Deschamps, CT della nazionale francese, a convocarlo per le partite di Nations League. (Calcionews24.com)

La Francia snobba Maignan - non sarà lui il capitano : il portiere deluso dalla scelta di Deschamps - Maignan avrebbe voluto approfittare delle assenze di Mbappé e Kanté per vestire i gradi di capitano ma ha fatto un'amara scoperta: la fascia toccherà a Tchouaméni.Continua a leggere . (Fanpage.it)