Fornero a La7 | Salvini non ha nominato la mia riforma a Pontida? Forse è invecchiato male e dimentica le cose Frecciata a Vannacci

"Salvini non ha nominato la legge Fornero a Pontida quest'anno? Uno può pensare a due cose: o che è invecchiato male, e che quindi dimentichi le cose, oppure che pensi che le cose sono un po' serie a questo punto, che non bastino le battute e che il suo ministro dell'Economia vada preso sul serio, persino nel prato di Potida di fonte a quelli che sono lì a inneggiare agli ex generali". Così a Dimartedì (La7) l'ex ministra del Lavoro del governo Monti, Elsa Fornero, commenta il silenzio del leader della Lega Matteo Salvini sulla riforma che porta il nome dell'economista. E aggiunge una poderosa bordata a Roberto Vannacci: "La Lega attuale, che usa questo linguaggio squallido, non ha niente a che fare con la Lega passata, da cui sono sempre stata lontana e che pensava a un'autonomia ben diversa da quella che propongono ora. Questa è una Lega brutta.

