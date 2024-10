361magazine.com - Enlightenment, uno spettacolo di luci: la mostra immersiva a Milano

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Laha aperto il 12 settembre “, unodi” è una nuova esperienzadi luce e suoni che può essere vissuta a. L’esibizione è prodotta dal collettivo artistico svizzero Projektil in collaborazione con Fever, e arriva nel capoluogo lombardo, dopo il successo a Zurigo, Lione e Torino. “, unodi”, si trova a Casa Cardinale Ildefonso Schuster: lo show utilizza proiezioni scenografiche e tecnologie avanzate per accompagnare gli spettatori in un viaggio audiovisivo attraverso le quattro stagioni di Vivaldi, riarrangiate appositamente. Parte della serie Eonarium, l’esperienza è progettata per adattarsi perfettamente all’architettura del luogo, creando una metamorfosi audiovisiva unica per ogni città. I biglietti sono disponibili a partire da 17€.