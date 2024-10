Emily in Paris, la serie trasloca a Roma: Macron la prende male e ne fa una questione di Stato. Letteralmente (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Con tutti i guai che ha in seno al governo e lo psico-dramma che si ritrova a vivere quotidianamente all’Eliseo, il presidente Macron trova pure il tempo e la voglia di dichiarare guerra a regista, produttori e piattaforma della fortunata serie tv prodotta da Netflix con Lily Collins come attrice protagonista, Emily in Paris, che hanno annunciato di voler spostare definitivamente nella quinta stagione prossima all’uscita la propria ambientazione dalla capitale francese a quella italiana. “Emily in Paris” a Roma? Jamais, ha tuonato con autorevolezza Monsieur le Président all’apice di un campanilismo forsennato che sta trasformando il caso di una piccola serie in una questione politica. Di più: una questione di Stato. Un braccio di ferro tra il numero uno dell’Eliseo e le ragioni di mercato del colosso americano. Secoloditalia.it - Emily in Paris, la serie trasloca a Roma: Macron la prende male e ne fa una questione di Stato. Letteralmente Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Con tutti i guai che ha in seno al governo e lo psico-dramma che si ritrova a vivere quotidianamente all’Eliseo, il presidentetrova pure il tempo e la voglia di dichiarare guerra a regista, produttori e piattaforma della fortunatatv prodotta da Netflix con Lily Collins come attrice protagonista,in, che hanno annunciato di voler spostare definitivamente nella quinta stagione prossima all’uscita la propria ambientazione dalla capitale francese a quella italiana. “in” a? Jamais, ha tuonato con autorevolezza Monsieur le Président all’apice di un campanilismo forsennato che sta trasformando il caso di una piccolain unapolitica. Di più: unadi. Un braccio di ferro tra il numero uno dell’Eliseo e le ragioni di mercato del colosso americano.

Emily in Paris : il presidente Macron rivuole la serie Netflix in Francia dando il via a un siparietto comico - La moglie di Macron, Brigitte, ha fatto anche un raro cameo nella quarta stagione della serie, cosa che ha reso super orgoglioso il presidente. Brigitte è stata molto contenta di farlo, è un cameo di pochi minuti, ma penso che sia stato un momento bellissimo per lei. L’ultima stagione della serie del gigante dello streaming si conclude con la protagonista, l’americana a Parigi, Emily Cooper, ... (Screenworld.it)

"Lotta dura - a Roma non deve andare" : Macron fuori controllo - crociata anti-italiana per... una serie tv - In generale, comunque, "Emily in Paris" ha diviso gli spettatori: se da una parte è stata criticata per aver riproposto i soliti clichè sulla Francia, dall'altra è stata apprezzata da chi invece l'ha definito come un ottimo prodotto se si cerca qualcosa di leggero. Mentre sulla partecipazione di Brigitte Macron alla quarta stagione, ha aggiunto: "E' stata molto felice di farlo. (Liberoquotidiano.it)