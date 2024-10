Elezione giudice Consulta, ottava fumata nera. Meloni irritata ma non rinuncia a Marini (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A Montecitorio, l’ennesima fumata nera ha sancito il fallimento del tentativo di eleggere Francesco Saverio Marini alla Corte Costituzionale, una candidatura fortemente voluta dalla premier Giorgia Meloni. Per l’ottava volta, l’aula parlamentare non è riuscita a raggiungere il quorum necessario a causa dell’assenza compatta delle opposizioni. La maggioranza, pur vicina al successo, si è scontrata con la mancanza di voti, una situazione che ha spinto Meloni a ritirare il suo “se serve ci sono”, segnale che fino al pomeriggio lasciava presagire un possibile blitz istituzionale per portare a casa la nomina. Ma così non è andata.Durante la seduta, solo 342 parlamentari sono entrati in Aula. Di questi: 323 schede bianche, 9 schede disperse e 10 schede nulle. La maggioranza ha optato per il voto di scheda bianca, riconoscendo di non avere i 363 voti necessari per eleggere Marini. Ilfogliettone.it - Elezione giudice Consulta, ottava fumata nera. Meloni irritata ma non rinuncia a Marini Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A Montecitorio, l’ennesimaha sancito il fallimento del tentativo di eleggere Francesco Saverioalla Corte Costituzionale, una candidatura fortemente voluta dalla premier Giorgia. Per l’volta, l’aula parlamentare non è riuscita a raggiungere il quorum necessario a causa dell’assenza compatta delle opposizioni. La maggioranza, pur vicina al successo, si è scontrata con la mancanza di voti, una situazione che ha spintoa ritirare il suo “se serve ci sono”, segnale che fino al pomeriggio lasciava presagire un possibile blitz istituzionale per portare a casa la nomina. Ma così non è andata.Durante la seduta, solo 342 parlamentari sono entrati in Aula. Di questi: 323 schede bianche, 9 schede disperse e 10 schede nulle. La maggioranza ha optato per il voto di scheda bianca, riconoscendo di non avere i 363 voti necessari per eleggere

