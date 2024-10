Dopo la discussione della tesi, il Carabiniere neo laureato arresta un ladro a Roma (Di mercoledì 9 ottobre 2024) AGI - Un Carabiniere della stazione Quirinale si è laureato in scienze giuridiche con il massimo dei voti e - Dopo aver discusso la tesi in un Auditorium del quartiere Salario - si è diretto nel centro di Roma con amici e parenti per festeggiare il traguardo con un pranzo. Una festa a cui tuttavia non è mai arrivato, perché il militare dell'Arma, nonostante fosse libero dal servizio, quando ha visto che due uomini stavano derubando un turista americano ha deciso di intervenire e di non voltarsi dall'altra parte, riuscendo ad arrestare uno dei due ladri. è accaduto ieri mattina sulla Salita del Grillo, nel cuore della Capitale. Due uomini di origini straniera, distraendo il turista che stava caricando delle borse sull'automobile, gli hanno sottratto una borsa con cinquemila euro all'interno. Agi.it - Dopo la discussione della tesi, il Carabiniere neo laureato arresta un ladro a Roma Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) AGI - Unstazione Quirinale si èin scienze giuridiche con il massimo dei voti e -aver discusso lain un Auditorium del quartiere Salario - si è diretto nel centro dicon amici e parenti per festeggiare il traguardo con un pranzo. Una festa a cui tuttavia non è mai arrivato, perché il militare dell'Arma, nonostante fosse libero dal servizio, quando ha visto che due uomini stavano derubando un turista americano ha deciso di intervenire e di non voltarsi dall'altra parte, riuscendo adre uno dei due ladri. è accaduto ieri mattina sulla Salita del Grillo, nel cuoreCapitale. Due uomini di origini straniera, distraendo il turista che stava caricando delle borse sull'automobile, gli hanno sottratto una borsa con cinquemila euro all'interno.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Choc in una scuola in provincia di Padova : studentessa 16enne ritrovata morta dopo caduta dal secondo piano. Ipotesi suidicio - Ipotesi suidicio sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Una studentessa, durante l'orario di lezione, è stata ritrovata morta nei locali della scuola. Una terribile tragedia ha scosso la comunità scolastica di un istituto scolastico in provincia di Padova. L'articolo Choc in una scuola in provincia di Padova: studentessa 16enne ritrovata morta dopo caduta dal secondo piano. (Orizzontescuola.it)

Giorgetti : "In manovra sacrifici per tutti" - Piazza Affari chiude a -1 - 5% - oggi su con +0 - 6 dopo chiarimento : "No nuove tasse" - ipotesi contributo su extraprofitti - tasse su diesel e stockoption - Il dibattito politico si è subito acceso, con le opposizioni che già ieri avevano accusato il Governo di preparare una manovra "lacrime e sangue". In serata circolavano v . Giorgetti ieri aveva detto che "in manovra ci saranno sacrifici per tutti", con un conseguente crollo di Piazza Affari del -1,5%. (Ilgiornaleditalia.it)

Giorgetti : "In manovra sacrifici per tutti" - Piazza Affari chiude a -1 - 5% - oggi su con +0 - 6 dopo chiarimento : "No nuove tasse" - ipotesi contributo su extraprofitti - tasse su diesel e stockoption - Il dibattito politico si è subito acceso, con le opposizioni che già ieri avevano accusato il Governo di preparare una manovra "lacrime e sangue". Giorgetti ieri aveva detto che "in manovra ci saranno sacrifici per tutti", con un conseguente crollo di Piazza Affari del -1,5%. In serata circolavano v . (Ilgiornaleditalia.it)