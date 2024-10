Formiche.net - Contro disinformazione e minacce ibride. L’ultima mossa Ue contro la Russia

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il nuovo quadro di sanzioni nei confronti dellaapprovato ieri dai 27 Stati membri dell’Unione europea rappresenta una vera novità: per la prima volta, include esplicitamente le attività che rientrano sotto la definizione di “foreign information manipulation and interference” (Fimi), tra cui la. È un passo avanti per affrontare le tattiche nella cosiddetta “zona grigia” e le. Ovvero quelle attività ostili condotte appena sotto la soglia del conflitto armato e con metodi che rendono più difficile il processo di attribuzione. Il nuovo quadro consentirà di sanzionare individui ed entità coinvolti in azioni e politiche del governo russo, che compromettono i valori fondamentali dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, la loro sicurezza, indipendenza e integrità, nonché quelli di organizzazioni internazionali e di Paesi terzi.