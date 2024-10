Consulta: Foti (FdI), 'opposizione vede troppi film, noi abbiamo il diritto di proporre un nome' (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott (Adnkronos) - "Ma quale blitz? Hanno visto troppi film dell'orrore. Hanno visto troppi gialli e gli è mancato qualche frammento". Lo dice Tommaso Foti al Corriere della sera sull'elezione del giudice costituzionale da parte del Parlamento. "E' corretto che la maggioranza faccia una sua proposta. Il diritto di proposta lo abbiamo ancora o lo deve decidere l'opposizione? Detto questo non c'è alcun conflitto di interessi", spiega il capogruppo di FdI alla Camera. "Qui non è un problema di strategie, il problema è che i presidenti di Camera e Senato devono necessariamente con una certa periodicità chiedere al Parlamento di porre fine a un vulnus. Inoltre a dicembre ne scadranno altri tre", sottolinea Foti. Liberoquotidiano.it - Consulta: Foti (FdI), 'opposizione vede troppi film, noi abbiamo il diritto di proporre un nome' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott (Adnkronos) - "Ma quale blitz? Hanno vistodell'orrore. Hanno vistogialli e gli è mancato qualche frammento". Lo dice Tommasoal Corriere della sera sull'elezione del giudice costituzionale da parte del Parlamento. "E' corretto che la maggioranza faccia una sua proposta. Ildi proposta loancora o lo deve decidere l'? Detto questo non c'è alcun conflitto di interessi", spiega il capogruppo di FdI alla Camera. "Qui non è un problema di strategie, il problema è che i presidenti di Camera e Senato devono necessariamente con una certa periodicità chiedere al Parlamento di porre fine a un vulnus. Inoltre a dicembre ne scadranno altri tre", sottolinea

