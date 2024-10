Coltivava marijuana: sequestrate 50 piante ed arresto per un 44enne pontino (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I Carabinieri di Santi Cosma e Damiano hanno effettuato un’importante operazione antidroga che ha portato all’arresto di un uomo di 44 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine, sorpreso in possesso di una significativa quantità di marijuana. La scoperta delle piante Durante un controllo, i militari hanno rinvenuto 54 piante di marijuana in fase di essiccazione all’interno dell’abitazione del sospettato, per un peso complessivo di 3 kg. Inoltre, in un appezzamento di terreno adiacente alla sua casa, di proprietà dell’arrestato, sono state trovate altre 6 piante di marijuana in fase di fioritura, del peso totale di 3,5 kg. Materiale per il confezionamento e arresto Durante la perquisizione, i carabinieri hanno anche scoperto un bilancino di precisione e altri strumenti per il confezionamento, suggerendo un’attività legata alla preparazione e alla vendita delle sostanze. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I Carabinieri di Santi Cosma e Damiano hanno effettuato un’importante operazione antidroga che ha portato all’di un uomo di 44 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine, sorpreso in possesso di una significativa quantità di. La scoperta delleDurante un controllo, i militari hanno rinvenuto 54diin fase di essiccazione all’interno dell’abitazione del sospettato, per un peso complessivo di 3 kg. Inoltre, in un appezzamento di terreno adiacente alla sua casa, di proprietà dell’arrestato, sono state trovate altre 6diin fase di fioritura, del peso totale di 3,5 kg. Materiale per il confezionamento eDurante la perquisizione, i carabinieri hanno anche scoperto un bilancino di precisione e altri strumenti per il confezionamento, suggerendo un’attività legata alla preparazione e alla vendita delle sostanze.

