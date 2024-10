Cina: AIE, contribuira’ a 60% espansione globale di rinnovabili entro 2030 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Parigi, 09 ott – (Xinhua) – La Cina e’ destinata a consolidare la sua posizione come leader mondiale nel settore delle energie rinnovabili, rappresentando il 60% dell’espansione della capacita’ globale entro il 2030, secondo il rapporto Renewables 2024, pubblicato oggi dall’Agenzia internazionale dell’energia (AIE). Il rapporto prevede che entro il 2030 la Cina ospitera’ la meta’ di tutta la nuova capacita’ installata di energia rinnovabile a livello mondiale, avendo gia’ superato l’obiettivo di fine decennio di 1.200 GW per il solare fotovoltaico e l’eolico con sei anni di anticipo rispetto al previsto. Da quando sono state eliminate le tariffe -in nel 2020, la capacita’ solare fotovoltaica della Cina e’ quasi quadruplicata e quella eolica e’ raddoppiata, grazie ai costi competitivi e alle politiche governative favorevoli. Romadailynews.it - Cina: AIE, contribuira’ a 60% espansione globale di rinnovabili entro 2030 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Parigi, 09 ott – (Xinhua) – Lae’ destinata a consolidare la sua posizione come leader mondiale nel settore delle energie, rappresentando il 60% dell’della capacita’il, secondo il rapporto Renewables 2024, pubblicato oggi dall’Agenzia internazionale dell’energia (AIE). Il rapporto prevede cheillaospitera’ la meta’ di tutta la nuova capacita’ installata di energia rinnovabile a livello mondiale, avendo gia’ superato l’obiettivo di fine decennio di 1.200 GW per il solare fotovoltaico e l’eolico con sei anni di anticipo rispetto al previsto. Da quando sono state eliminate le tariffe -in nel 2020, la capacita’ solare fotovoltaica dellae’ quasi quadruplicata e quella eolica e’ raddoppiata, grazie ai costi competitivi e alle politiche governative favorevoli.

