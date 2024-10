Dailymilan.it - Cessione Monza, Fininvest tratta con Mario Joseph Gabelli. La trattativa

Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)con l’imprenditore italo-americano: possibiledi alcune quote di minoranza del club brianzolo Potrebbe esserci una svolta per quanto riguarda il futuro del. Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe un imprenditore italo-americano i prima fila per l’acquisto del club brianzolo, oggi sotto il controllo di. Sidel miliardario, che avrebbe intenzione di rilevare inizialmente una quota di minoranza del. L’idea dell’imprenditore è, quindi, quella di rilevare una prima parte delle quote del club, per poi assumere il totale controllo nei prossimi anni. Parliamo di un vero e proprio luminare del business. Sì, perchéè da 48 anni alla guida di Gamco Investors, società da lui fondata a New York e che oggi gestisce 31 miliardi di dollari.