Casi di Dengue a Sesto Fiorentino, al via la disinfestazione. Ecco in quali zone (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sesto Fiorentino (Firenze), 9 ottobre 2024 –Tre Casi di Dengue in un nucleo familiare a Sesto Fiorentino, di cui uno autoctono. Ora il Comune ha emesso un'ordinanza che prevede interventi di disinfestazione dalle zanzare. L'Asl Toscana centro, spiega una nota, ha individuato due aree all'interno del centro cittadino, del raggio di 200 metri, e un terzo della stessa dimensione all'interno del polo scientifico all'Osmannoro dove eseguire le disinfestazioni. Il Comune spiega che a partire da questo pomeriggio, nelle aree pubbliche individuate nel centro cittadino l'intervento sarà realizzato da Alia, con particolare attenzione alle caditoie e alle aree verdi. Una ditta incaricata dal Comune provvederà inoltre ad effettuare interventi puntuali e delimitati in giardini, resede e cortili privati i cui proprietari saranno direttamente contattati dalla Asl. Lanazione.it - Casi di Dengue a Sesto Fiorentino, al via la disinfestazione. Ecco in quali zone Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)(Firenze), 9 ottobre 2024 –Trediin un nucleo familiare a, di cui uno autoctono. Ora il Comune ha emesso un'ordinanza che prevede interventi didalle zanzare. L'Asl Toscana centro, spiega una nota, ha individuato due aree all'interno del centro cittadino, del raggio di 200 metri, e un terzo della stessa dimensione all'interno del polo scientifico all'Osmannoro dove eseguire le disinfestazioni. Il Comune spiega che a partire da questo pomeriggio, nelle aree pubbliche individuate nel centro cittadino l'intervento sarà realizzato da Alia, con particolare attenzione alle caditoie e alle aree verdi. Una ditta incaricata dal Comune provvederà inoltre ad effettuare interventi puntuali e delimitati in giardini, resede e cortili privati i cui proprietari saranno direttamente contattati dalla Asl.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Casi di Dengue a Sesto Fiorentino, al via la disinfestazione. Ecco in quali zone - L'Asl Toscana centro ha individuato due aree all'interno del centro cittadino e una al polo scientifico all'Osmannoro ... (lanazione.it)

Dengue, alle radici del focolaio fanese. Parlano due guariti: «Altro che influenza. Ora c'è paura di riprenderlo. Il Comune si muova per tempo nel 2025». Il video - «Sono stato molto male, febbre alta e vomito, valori del sangue sballati, dolori agli occhi e alla testa, stanchezza incredibile, 4 giorni passati ... (msn.com)

Il focolaio di Dengue si allarga e arriva in Toscana: “Altro che influenza” - Dopo il maxi focolaio nella Marche, dove sono stati registrati più di 100 casi, la Dengue arriva anche in Toscana, dove, a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, si sono verificati tre casi di ... (tpi.it)