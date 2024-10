Caos graduatorie nei concorsi scuola: Valditara incolpa l’Europa, ma l’Ue smentisce (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Valditara: “Ce lo chiede l’Europa”; “Non è vero” risponde la Commissione europea a un giovane docente precario che chiede spiegazioni. La scuola di oggi riparte da qui. La figuraccia della sconfessione si aggiunge ai disagi generati dalla girandola di docenti e il Caos delle cattedre; polemiche e ricorsi anche sulle nomine in ruolo che danno serenità ai docenti e possono garantire a famiglie e istituzioni quella continuità che da troppi anni è venuta meno, peggiorando la qualità del servizio offerto dalla scuola. Nella scuola i docenti si reclutano mediante concorso, come stabilisce l’art. 97 della Costituzione: “ Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.” Dunque nel reclutamento degli insegnanti il “merito” si traduce nel superamento di una procedura concorsuale e del periodo di prova successivo. Ilfattoquotidiano.it - Caos graduatorie nei concorsi scuola: Valditara incolpa l’Europa, ma l’Ue smentisce Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024): “Ce lo chiede”; “Non è vero” risponde la Commissione europea a un giovane docente precario che chiede spiegazioni. Ladi oggi riparte da qui. La figuraccia della sconfessione si aggiunge ai disagi generati dalla girandola di docenti e ildelle cattedre; polemiche e ricorsi anche sulle nomine in ruolo che danno serenità ai docenti e possono garantire a famiglie e istituzioni quella continuità che da troppi anni è venuta meno, peggiorando la qualità del servizio offerto dalla. Nellai docenti si reclutano mediante concorso, come stabilisce l’art. 97 della Costituzione: “ Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.” Dunque nel reclutamento degli insegnanti il “merito” si traduce nel superamento di una procedura concorsuale e del periodo di prova successivo.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scuola “De Amicis” ancora incompiuta a Sarno : Sirica (FdI) chiede trasparenza e soluzioni immediate all’amministrazione comunale - Infine, il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia sottolinea l’importanza della scuola per la comunità locale: “I nostri bambini meritano di studiare in condizioni adeguate e sicure. Chiedo all’amministrazione comunale un impegno concreto per sbloccare il cantiere e ridare alla città una ... (Anteprima24.it)

Lavori nelle scuola - l'opposizione chiede sopralluoghi : "Vogliamo un elenco delle opere realizzate e di quelle in programma" - Questa mattina (7 ottobre), i consiglieri comunali del gruppo 'Per Casapulla' Anna Di Nardo, Mariacristina di Gennaro, Michele Sarogni e Francesco Trepiccione hanno chiesto ufficialmente l'esecuzione di un sopralluogo negli istituti scolastici cittadini, per verificare lo stato dei lavori... (Casertanews.it)

Scuola Torre-Nicola Sala - l’opposizione chiede un consiglio comunale urgente - La risposta è ancora una volta il silenzio istituzionale ed il chiasso mediatico. . Come sempre la Giunta mastelliana ritiene superfluo ogni tipo di confronto e respinge le critiche costruttive, sia che vengano dai consiglieri sia che arrivino da comitati civici. Oggetto dell’istanza sono anche il ... (Anteprima24.it)

Il Ministro Valditara incontrerà i sindacati il 2 ottobre - la CISL Scuola chiede un confronto sulle assunzioni - il rinnovo del CCNL - la card docenti e altri temi cruciali - Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, incontrerà i sindacati il 2 ottobre per un esame della situazione in avvio del nuovo anno scolastico. . L'articolo Il Ministro Valditara incontrerà i sindacati il 2 ottobre, la CISL Scuola chiede un confronto sulle assunzioni, il ... (Orizzontescuola.it)

Treviolo - ora è possibile richiedere la dote scuola comunale 2024 - Treviolo, 18 settembre 2024 – L’assessorato all’istruzione del Comune di Treviolo rende noto che fino alle 12 di lunedì 7 ottobre 2024 sarà possibile presentare domanda per l’accesso ai contributi scolastici previsti dalla Dote Scuola comunale 2024. Il beneficio economico, richiedibile tramite lo ... (Bergamonews.it)