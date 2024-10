Basket, Serie C. Bartoli in rimonta su Falconara. Urbania corsara a Porto S. Elpidio (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È iniziato il campionato di Serie C 2024-25, ed è cominciato in modo egregio per le quattro formazioni della nostra provincia, con ben tre vittorie e una sola sconfitta all’esordio stagionale. A incappare in un ko è stato il Pisaurum, che ha ospitato in Baia i Baskers Forlimpopoli cedendo 66-79 nonostante un primo quarto da doppia cifra di vantaggio. Al 10’ infatti la formazione di coach Contigiani è in vantaggio 22-11, ma già dal secondo periodo si vede rimontare qualche punto (38-33 all’intervallo). Il sorpasso decisivo avviene al rientro dagli spogliatoi, dove Forlimpopoli piazza un parziale di 12-27 che dà agli ospiti il vantaggio in doppia cifra che si porterà dietro fino alla sirena. Sport.quotidiano.net - Basket, Serie C. Bartoli in rimonta su Falconara. Urbania corsara a Porto S. Elpidio Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È iniziato il campionato diC 2024-25, ed è cominciato in modo egregio per le quattro formazioni della nostra provincia, con ben tre vittorie e una sola sconfitta all’esordio stagionale. A incappare in un ko è stato il Pisaurum, che ha ospitato in Baia i Baskers Forlimpopoli cedendo 66-79 nonostante un primo quarto da doppia cifra di vantaggio. Al 10’ infatti la formazione di coach Contigiani è in vantaggio 22-11, ma già dal secondo periodo si vedere qualche punto (38-33 all’intervallo). Il sorpasso decisivo avviene al rientro dagli spogliatoi, dove Forlimpopoli piazza un parziale di 12-27 che dà agli ospiti il vantaggio in doppia cifra che si porterà dietro fino alla sirena.

