ATP Shanghai, Sinner-Medvedev capitolo 14. Machac per Alcaraz, Bolelli e Vavassori fanno le prove per la Davis (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A Shanghai si è tornati ‘on pace’. La pioggia degli scorsi giorni aveva un po’ stravolto i piani degli organizzatori, ma alla fine si ci è messi in linea di galleggiamento; domani si comincerà con i quarti di finale. Saranno quelli della parte alta ad aprire le contese, e dunque sarà subito il turno di Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo sarà attore protagonista di una nuova puntata della telenovela con Daniil Medvedev. Una storia particolare tra i due, con una rivalità prima a senso unico in favore del russo ma che da un anno ha avuto una netta inversione a U, con sei vittorie del ragazzo di Sesto Pusteria in sette occasioni. Per Jannik, magari non al meglio ma con una capacità di tirare fuori tutto quando conta, ci sarà l’occasione per portarsi in pari negli scontri diretti e ottenere l’ennesima semifinale del suo 2024. In cui potrebbe incrociare nuovamente Carlos Alcaraz. Oasport.it - ATP Shanghai, Sinner-Medvedev capitolo 14. Machac per Alcaraz, Bolelli e Vavassori fanno le prove per la Davis Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Asi è tornati ‘on pace’. La pioggia degli scorsi giorni aveva un po’ stravolto i piani degli organizzatori, ma alla fine si ci è messi in linea di galleggiamento; domani si comincerà con i quarti di finale. Saranno quelli della parte alta ad aprire le contese, e dunque sarà subito il turno di Jannik. Il numero 1 al mondo sarà attore protagonista di una nuova puntata della telenovela con Daniil. Una storia particolare tra i due, con una rivalità prima a senso unico in favore del russo ma che da un anno ha avuto una netta inversione a U, con sei vittorie del ragazzo di Sesto Pusteria in sette occasioni. Per Jannik, magari non al meglio ma con una capacità di tirare fuori tutto quando conta, ci sarà l’occasione per portarsi in pari negli scontri diretti e ottenere l’ennesima semifinale del suo 2024. In cui potrebbe incrociare nuovamente Carlos

ATP Shanghai - c’è Medvedev per Sinner. Djokovic e Alcaraz avanti alla minaccia ceca - saluta Zverev - Sembrava impossibile, ma il Masters1000 di Shanghai sta arrivando ai quarti di finale riuscendo così a rimettersi in asse per chiudersi in tempo utile. H. Alcaraz b. Tsitsipas 7-6 6-3 C. ATP SHANGHAI 2024, RISULTATI 9 OTTOBRE J. Rune 6-1 6-2 D. R. Mensik b. Dimitrov 6-3 3-6 6-4 N. T. Tra gli otto c’è Jannik Sinner e ormai non è più una sorpresa vedere il numero 1 al mondo a questo punto di un ... (Oasport.it)

Sinner-Medvedev - domani i quarti a Shanghai : i precedenti e dove vederla in tv - Il tennista azzurro, che ha sconfitto in due set Ben Shelton ai quarti di finale, il 10 ottobre affronterà Daniil Medvedev per l'accesso alle semifinali. Sinner, reduce dalla finale persa a Pechino contro Carlos Alcaraz e alle prese con il ricorso presentato dalla […]. (Adnkronos) – Jannik Sinner continua la sua marcia al Masters 1000 di Shangai. (Periodicodaily.com)