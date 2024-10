Assunzioni docenti, Valditara: “Già 6mila idonei assunti, procederemo fino all’esaurimento delle graduatorie. Procediamo confronto con l’Europa” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha replicato all'interrogazione parlamentare presentata dalla deputata Elisabetta Piccolotti (Alleanza Verdi-Sinistra) in merito all'immissione in ruolo e alla stabilizzazione del personale docente e amministrativo del comparto scuola. L'articolo Assunzioni docenti, Valditara: “Già 6mila idonei assunti, procederemo fino all’esaurimento delle graduatorie. Procediamo confronto con l’Europa” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha replicato all'interrogazione parlamentare presentata dalla deputata Elisabetta Piccolotti (Alleanza Verdi-Sinistra) in merito all'immissione in ruolo e alla stabilizzazione del personale docente e amministrativo del comparto scuola. L'articolo: “Giàcon” .

