Alleanza Verdi e Sinistra interroga Salvini sul taglio degli alberi per lasciare spazio al tram (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Alleanza Verdi e Sinistra porta a Roma il taglio degli alberi per far posto al tram. Luana Zanella, capogruppo alla Camera del partito, ha firmato un'interrogazione da presentare ai ministri Pichetto Fratin, Lollobrigida e Salvini per chiedere spiegazioni ed eventuali danni ambientali Padovaoggi.it - Alleanza Verdi e Sinistra interroga Salvini sul taglio degli alberi per lasciare spazio al tram Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)porta a Roma ilper far posto al. Luana Zanella, capogruppo alla Camera del partito, ha firmato un'zione da presentare ai ministri Pichetto Fratin, Lollobrigida eper chiedere spiegazioni ed eventuali danni ambientali

Emergenza abitativa - Alleanza Sinistra e Verdi : "Sette alloggi popolari assegnati senza verifiche delle condizioni economiche" - "Il Comune di Forlì subito dopo l’alluvione del 2023 ha rinnovato, benché non vi fosse alcun obbligo, a prezzo stracciato, l’affitto di una intera palazzina ristrutturata in viale Matteotti a Serinar che li destina a studentato già a partire dall'anno 2005". Così la consigliera comunale di... (Forlitoday.it)

Alleanza Verdi Sinistra : "Case popolari - dalla Regione fondi per ripristinare 130 alloggi" - Utilizzare i fondi per 351mila euro al comune di Forlì per riqualificare 130 appartamenti di edilizia residenziale pubblica. Lo indica Alleanza Verdi e Sinistra: "C’è chi vanta mirabolanti interventi del Comune che riqualificherebbe uno sterminato numero di appartamenti lasciati nel degrado... (Forlitoday.it)

Ilaria Salis alla fine verrà scaricata da Alleanza Verdi e Sinistra? - [{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}]. (Liberoquotidiano.it)