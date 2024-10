Ilgiorno.it - Al via i lavori per il sottopasso di Como Borghi

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) In attesa di risolvere, non si sa in che modo, il nodo dei passaggi a livello in centro città che più volte al giorno paralizzano il traffico creando lunghe code, ha preso finalmente il via l’intervento di riqualificazione della stazione. Lo scalo ferroviario cittadino verrà reso più sicuro grazie alla costruzione di unpedonale che consentirà a pedoni e ciclisti di passare senza più dover attraversare i binari. L’intervento prevede anche l’adeguamento della banchine, la realizzazione delle pensile e un nuovo impianto di videosorveglianza. Il nuovosarà realizzato all’altezza dell’ingresso principale della stazione e avrà una lunghezza di circa 16 metri con una larghezza interna di circa 3,40 metri e un’altezza di 2,7 metri.