Adriana Volpe e Giancarlo Magalli hanno fatto pace per davvero? Lei interviene e il mistero si infittisce

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Cosa succedefra? Di recente i due conduttori si sono incontrati in Tribunale dovefinalmente messo fine ai loro scontri legali, ma perché qualcuno ancora dubita? Come sappiamo, il rapporto fra i due ex presentatori di Affari Tuoi non è mai stato dei migliori; in una vecchia intervista, dopo imbarazzanti teatrini in diretta,aveva confermato chenon gli stesse simpatica. Nonostante tutto, però, i duecontinuato a lavorare insieme per anni. Una volta finita l’esperienza insieme, proprio la conduttrice aveva deciso di querelare il collega per via di alcune dichiarazioniinfamanti sul suo conto:, infatti, sosteneva cheavessecarriera non per la sua bravura, ma per aver concesso favori sessuali a qualcuno.