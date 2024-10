Ilfattoquotidiano.it - “A Dubai sono stato 5 giorni in carcere. Una puzza di pisc*o ovunque, dormivamo in 20 in una cella”: Il Brasiliano racconta il suo incubo a La Zanzara

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nonstatifacili per Massimiliano Minnocci, in arte “Il”, che, ai microfoni de La, ha parlato della sua recente esperienza a, dove, per aver passato un semaforo rosso, ha trascorso cinquein prigione. “Ero aper fare delle sponsorizzazioni per dei ragazzi che lavorano con il trading online, ero lì da circa un giorno e mezzo e ho dovuto affittare una Lamborghini per fare un po’ di scena – spiega ilal conduttore Giuseppe Cruciani, incuriosito dal racconto del suo ospite -. I semafori didurano 5 minuti di orologio contati, un’eternità e a un certo punto mistufato edovuto passare con il rosso. Dietro c’erano le guardie, ho sentito il rumore della sirena, non mifermato e abbiamo fatto 4 chilometri di inseguimento, ti dico la verità mi è partita la malavita”, confessa Minnocci.