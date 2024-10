Zulfiqar Khan, l’imam di Bologna espulso dall’Italia. «Rivendicava il suo sostegno ad Hamas» (Di martedì 8 ottobre 2024) Il pachistano Zulfiqar Khan, imam della moschea di via Jacopo di Paolo a Bologna, è stato portato in Questura per essere espulso. A darne notizia è un comunicato, diramato dal suo difensore Francesco Murru, che parla del «ritorno ad uno stato di polizia e al perseguimento dei reati di opinione». Secondo il decreto di allontanamento firmato dal ministro dell’Interno Zulfiqar ha manifestato «una visione integralista del concetto di jihad e, tra l’altro, esaltato il martirio e l’operato dei mujahidin nel conflitto israeliano-palestinese, rivendicando il sostegno ad Hamas». (foto di repertorio EPA/BILAWAL ARBAB) L'articolo Zulfiqar Khan, l’imam di Bologna espulso dall’Italia. «Rivendicava il suo sostegno ad Hamas» proviene da Open. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 8 ottobre 2024) Il pachistano, imam della moschea di via Jacopo di Paolo a, è stato portato in Questura per essere. A darne notizia è un comunicato, diramato dal suo difensore Francesco Murru, che parla del «ritorno ad uno stato di polizia e al perseguimento dei reati di opinione». Secondo il decreto di allontanamento firmato dal ministro dell’Internoha manifestato «una visione integralista del concetto di jihad e, tra l’altro, esaltato il martirio e l’operato dei mujahidin nel conflitto israeliano-palestinese, rivendicando ilad». (foto di repertorio EPA/BILAWAL ARBAB) L'articolodi. «il suoad» proviene da Open.

Bologna - espulso l’imam Zulfiqar Khan : «Sostiene Hamas» - Secondo quanto emerso avrebbe definito durante un incontro l’omosessualità «una malattia da curare, che ogni fedele ha il diritto di contrastare per evitare conseguenze catastrofiche». Definì l’omessualità «una malattia da curare» e accusò l’Italia di sostenere «gli impuri sionisti» Secondo il ... (Lettera43.it)

Bologna - espulso l'imam : il pakistano Zulfiqar Khan rivendicava il sostegno ad Hamas - L'imam di Bologna è stato espulso dall'Italia. Il pachistano Zulfiqar Khan, imam della moschea di via Jacopo di Paolo a Bologna, è stato portato in Questura per essere espulso.... (Ilmattino.it)

Rivendicava sostegno ad Hamas - espulso l'Imam di Bologna Zulfiqar Khan - Il pachistano Zulfiqar Khan , imam della moschea di via Jacopo di Paolo a Bologna, è stato portato in Questura per essere espulso. Il ministro dell’Interno ha firmato un decreto di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di sicurezza. . A darne notizia è un comunicato dove il suo ... (Gazzettadelsud.it)