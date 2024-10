Week end ricco di soddisfazioni per la Squadra Corse tra Pistoia e la Sardegna (Di martedì 8 ottobre 2024) Un fine settimana fruttuoso quello appena trascorso per la Squadra Corse Città di Pisa avendo visto il traguardo tutti i suoi conduttori presenti sia al Rally Città di Pistoia sia al Rally Terra Sarda. Buone conferme dagli equipaggi al completo con vittoria di classe sia per Marchi-Salotti su Pisatoday.it - Week end ricco di soddisfazioni per la Squadra Corse tra Pistoia e la Sardegna Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Un fine settimana fruttuoso quello appena trascorso per laCittà di Pisa avendo visto il traguardo tutti i suoi conduttori presenti sia al Rally Città disia al Rally Terra Sarda. Buone conferme dagli equipaggi al completo con vittoria di classe sia per Marchi-Salotti su

