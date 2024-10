Viktor Orbán aggredito durante una conferenza stampa al Parlamento europeo: «In Ungheria funziona così» – Il video (Di martedì 8 ottobre 2024) Un uomo si è lanciato contro il premier ungherese, Viktor Orbán, durante una conferenza stampa che il premier ungherese stava tenendo al Parlamento europeo. Il giovane contestatore ha aggredito il presidente lanciandogli cartacce e urlando. Poi la scorta lo ha bloccato, placcato a terra e portato fuori dalla sala stampa. «La lingua ungherese è molto diretta, anche la comunicazione può essere dura. Quando un politico ungherese dice all’altro “disgraziato”, significa che “non sono d’accordo”», ha detto Orbán commentando l’accaduto. October 8, 2024 Le priorità di Orbán per l’Ue Il leader di Budapest stava tenendo una conferenza stampa in vista del discorso di domattina, quando presenterà al Parlamento europeo le priorità della presidenza ungherese dell’Ue (iniziata in realtà già lo scorso 1° luglio). «Dobbiamo fermare le persone alla frontiera, fuori dall’Ue. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 8 ottobre 2024) Un uomo si è lanciato contro il premier ungherese,unache il premier ungherese stava tenendo al. Il giovane contestatore hail presidente lanciandogli cartacce e urlando. Poi la scorta lo ha bloccato, placcato a terra e portato fuori dalla sala. «La lingua ungherese è molto diretta, anche la comunicazione può essere dura. Quando un politico ungherese dice all’altro “disgraziato”, significa che “non sono d’accordo”», ha dettocommentando l’accaduto. October 8, 2024 Le priorità diper l’Ue Il leader di Budapest stava tenendo unain vista del discorso di domattina, quando presenterà alle priorità della presidenza ungherese dell’Ue (iniziata in realtà già lo scorso 1° luglio). «Dobbiamo fermare le persone alla frontiera, fuori dall’Ue.

