Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2024 ore 08:15
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2024 ore 07 : 30 - VIABILITÀ DEL 10 OTTOBRE 2024 ORE 07. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN INGRESSO A ROMA RALLENTAMENTI SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA NORD ALL ALTEZZA DI SETTEGANI SULLA A24 CODE DA SETTECAMINI A PORTONACCIO PER ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 20 : 30 - VIABILITÀ DEL 7 OTTOBRE 2024 ORE 20. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO FILE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA E ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRATA. A FRASCATI CODE ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 19 : 45 - I TEMPI DI PERCORRENZA FINO A 45 MINUTI. SULLA CRISTOFORO COLOMBO, CODE A TRATTI TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. RITARDI FINO A 50 MINUTI. RALLENTATA ANCHE LA LINEA ROMA-VELLETRI PER UN GUASTO ALLA LINEA A PAVONA. FILE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E IL ... (Romadailynews.it)Video di Tendenza