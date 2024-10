Linkiesta.it - Una prospettiva chimerica sulla caduta e la rinascita delle civiltà umane (e non)

(Di martedì 8 ottobre 2024) Quando era ancora piccolo, i compagni lo chiamavano spesso con il nome del fuoco: Feuer, e a un certo punto capì che era la sua essenza. Gli riservavano migliaia di piccoli gesti, parole, infiniti onori che ritenevano molto speciali e ai quali era affidato il compito della sua educazione. Giocavano a nascondino con lui finché non riuscivano più a trovarlo. All’inizio ne erano soddisfatti, poi all’improvviso pensarono che quel gioco fosse «troppo pericoloso» e smisero di farlo. A volte dicevano che era un principe. Presumeva che sarebbe stato sempre Feuer, che in alcune lingue è il nome del fuoco, principe o no, perché lo chiamavano così soprattutto quando si comportava bene ed era completamente sé stesso. Lo chiamavano «principe» solo quando dovevano essere indulgenti con lui, perché si era sporcato con il cibo, aveva bruciato qualcuno o aveva rotto qualcosa.