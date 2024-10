Tre Valli Varesine, sotto la pioggia battente spunta un’ottima Persico: seconda (Di martedì 8 ottobre 2024) CICLISMO. La 27enne bergamasca a lungo al comando con la francese Kerbaol, che nel finale la stacca. «Bel risultato, una gara che mi dà morale». Interrotta per il maltempo la corsa maschile. Ecodibergamo.it - Tre Valli Varesine, sotto la pioggia battente spunta un’ottima Persico: seconda Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di martedì 8 ottobre 2024) CICLISMO. La 27enne bergamasca a lungo al comando con la francese Kerbaol, che nel finale la stacca. «Bel risultato, una gara che mi dà morale». Interrotta per il maltempo la corsa maschile.

Tre Valli Varesine 2024 - Adam Hansen sulla cancellazione : “Si è ascoltato i ciclisti - grazie per la comprensione” - Di fronte al peggioramento del tempo, hanno deciso di fermarsi per la loro sicurezza”. Queste le parole dell’australiano: “I corridori si sono fermati durante la Tre Valli Varesine a causa dell’eccessivo accumulo di acqua sulle strade, che in alcuni tratti ha raggiunto l’altezza dei dischi dei ... (Oasport.it)

Tre Valli Varesine 2024 - Pogacar sulla cancellazione : "Scelta giusta : oggi troppi rischi" - Ricordiamo quello che è accaduto in Svizzera alla povera Muriel Furrer appena pochi giorni fa nella discesa della prova juniores dei Mondiali". "Non sono un esperto del meteo, ma sotto l'acqua in bici ci sono stato diverse volte. "Avremmo voluto finirla, ma non si sa mai quando gli incidenti ... (Sport.quotidiano.net)

Ciclismo - maltempo - i corridori fermano la Tre Valli Varesine - È una cosa a cui dobbiamo stare più attenti nel gruppo”. In corrispondenza del terzo passaggio sotto lo striscione d’arrivo, dopo una cinquantina di chilometri percorsi, il gruppo si è fermato. Dopo che alcune squadre si sono mosse in direzione dei rispettivi mezzi di trasporto e di sostegno, è ... (Ildenaro.it)