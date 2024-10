Thuram nella sua miglior versione: primo in una classifica! (Di martedì 8 ottobre 2024) Marcus Thuram sta vivendo il miglior periodo della sua carriera da calciatore. In particolare, un dato ne dimostra la grande crescita da un particolare punto di vista. DUPLICE VESTE – Il Marcus Thuram di questo inizio di stagione si sta dimostrando sempre più importante per le ambizioni e le speranze dell’Inter di Simone Inzaghi. L’attaccante francese è il capocannoniere del campionato di Serie A grazie alle sue 7 reti in altrettante gare, primato che condivide con il centravanti dell’Atalanta Mateo Retegui. Oltre al numero di gol siglati, a entusiasmare la società nerazzurra è il modo in cui essi sono arrivati. Il nerazzurro sta infatti dimostrando una capacità di pungere anche in maniera “sporca”, alla stregua di quanto avviene per i grandi bomber. Inter-news.it - Thuram nella sua miglior versione: primo in una classifica! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Marcussta vivendo ilperiodo della sua carriera da calciatore. In particolare, un dato ne dimostra la grande crescita da un particolare punto di vista. DUPLICE VESTE – Il Marcusdi questo inizio di stagione si sta dimostrando sempre più importante per le ambizioni e le speranze dell’Inter di Simone Inzaghi. L’attaccante francese è il capocannoniere del campionato di Serie A grazie alle sue 7 reti in altrettante gare, primato che condivide con il centravanti dell’Atalanta Mateo Retegui. Oltre al numero di gol siglati, a entusiasmare la società nerazzurra è il modo in cui essi sono arrivati. Il nerazzurro sta infatti dimostrando una capacità di pungere anche in maniera “sporca”, alla stregua di quanto avviene per i grandi bomber.

Thuram migliore in campo di Inter-Torino! Prestazione totale - Terza marcatura multipla in stagione in seguito alle doppiette con Genoa e Atalanta, l’inizio di stagione di Thuram è qualcosa di unico. Marcus Thuram ha vinto il premio di migliore in campo della partita tra Inter e Torino conclusasi con il risultato di 3-2. com/4pBvGrvS8T — Inter ?? (@Inter) ... (Inter-news.it)

VOTI Inter Torino : THURAM e ZAPATA sopra TUTTI. Mistero ACERBI : partita normale o tra i migliori in campo? - Prendendo come campioni i due quotidiani milanesi, i giudizi […]. Ecco cosa ne pensano i quotidiani sporivi Inter-Torino è stata una partita avvincente, molto più di quel che si poteva pensare dopo 20 minuti, quando i granata erano già in 10. I voti e i commenti della partita tra Inter Torino, ... (Calcionews24.com)

Calcio : Serie A. Marcus Thuram miglior giocatore del mese di agosto - "Il talento francese si conferma tra i grandi protagonisti del torneo", dice l'ad della Lega A, Luigi De Siervo MILANO - Il premio Ea Sports Fc Player Of The Month di agosto è stato assegnato al calciatore dell'Inter Marcus Thuram. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Inter-Milan, in ... (Ilgiornaleditalia.it)